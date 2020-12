20.000 ehemalige Kumpel erhalten rückwirkend mehr Rente

Das belgische Rentenamt hat mit der Auszahlung von ausstehenden Rentenzahlungen an pensionierte Bergarbeiter, die in den Zechen in der Provinz Limburg gearbeitet haben, begonnen. Rund 20.000 ehemalige Kumpel haben in den vergangenen 30 Jahren zu wenig Rente bekommen, weil die Berechnungen ihrer Pensionen nicht den damals geltenden Regelungen entsprach. Dieser Fehler wird jetzt teilweise geradegebogen.