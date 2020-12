Betrug mit Coronahilfen: 25 Festnahmen in Belgien

Nach umfassenden Ermittlungen hat die belgische Polizei rund 30 Razzien und Hausdurchsuchungen in der Brüsseler Region und in der Provinz Hennegau durchgeführt. Ziel waren Betrüger, die in großem Stil Unterstützungsgelder im Rahmen von Coronahilfen erschlichen hatten. Bei einer Razzia wurde eine Person von der Polizei angeschossen.