"Crowd Control" und Appelle: Wie Belgien auf niederländische und deutsche Einkaufstouristen reagiert

Der belgische Virologe und Leiter des belgischen Gesundheitsamtes Sciensano, Steven Van Gucht, warnte die Niederländer in einem Gespräch mit der dortigen Nachrichtenagentur ANP vor Shopping-Tourismus in unserem Land und riet ihnen, lokal zu bestellen oder im Internet einzukaufen. Gleichzeitig rief Van Gucht zu einer besseren Koordination auf europäischer Ebene dieser Corona-Gesundheitskrise. Offene Grenzen in der EU sollten auch eine grenzenlose Gesundheitspolitik darstellen, so der Virologe.

Inzwischen reagieren Städte und Gemeinden in Grenznähe zu den Niederlanden auf möglicherweise hohe Zahlen von Besuchern aus dem Nachbarland. Brügge und Knokke-Heist zum Beispiel wollen auf „Crowd Control“ setzen. In beiden Städten werden Polizisten und Stewards in den Einkaufsstraßen im Einsatz sein, um gegebenenfalls solche Straßen oder auch Einkaufszentren zeitweise abzuschließen.

Beide Städte erinnern die Niederländer auch daran, sich hier an die geltenden Corona-Maßnahmen und -Regeln zu halten. So gilt auch hier Mundmaskenpflicht und ein Verbot für Menschenansammlungen. Doch, so verlautete aus den Stadtverwaltungen, seien alle hier willkommen, „auch die Niederländer, so lange sie sich benehmen und an die Regeln halten“…

Lüttichs Bürgermeister Willy Demeyer (PS) hat indessen Niederländer und Deutsche dazu aufgerufen, von Shopping-Touren in seiner Stadt doch bitte abzusehen. Zum Jahreswechsel kommen traditionell viele Besucher aus Deutschland und aus den Niederlanden nach Lüttich. Auch in der „Cité Ardente“ werden Polizisten und Stewards in der Innenstadt und in den Einkaufszentren beobachten, wie sich die Menschenmassen entwickeln, um gegebenenfalls eingreifen zu können.

In der Provinz Limburg wollen sich Städte und Gemeinden gemeinsam mit der Provinzverwaltung abstimmen, falls Maßnahmen ergriffen werden müssen. Doch hier herrscht eher Pragmatismus vor, denn ein Einkaufen diesseits und jenseits der Grenzen ist hier schon länger Routine, auch und gerade in diesen Coronazeiten. Doch auch hier wird beachtet, dass die Niederländer zum ersten Mal überhaupt ihre „nicht essentiellen“ Geschäfte schließen und dass gerade die Weihnachtszeit angelaufen ist, macht die Sache nicht einfacher.