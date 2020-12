"Jupiler"-League: Ab Januar 2021 sind möglicherweise 5 Wechsel pro Spiel zugelassen

Zeigt sich der KBVB ebenfalls mit dieser Idee einverstanden, dann wird die Anhebung der Spielerwechsel pro Begegnung, respektive pro 90 reguläre Spielminuten angehoben. Das betrifft dann die professionellen Wettbewerbe Liga 1A (1. Liga), Liga 1B (2. Liga) und die Begegnungen im belgischen Landespokal.

In einer ersten Phase soll dies die Belastung der hiesigen Profifußballer senken, denn auch und gerade in diesen Corona-Zeiten sind die Spielpläne durcheinander gewirbelt und nach Wochen ohne Begegnungen müssen Spiele in allen Ligen nachgeholt werden.

Das betrifft in der Liga 1A die Ligaspiele und auch eventuell Begegnungen in der Champions und der Europa League sowie im Landespokal. In der Liga 1B betrifft dies aber lediglich die eigene Liga und auch den Pokal.

Gerade erst hatte sich die erste belgische Fußball-Liga von der Coronakrise erholt und alle Nachholspiele, die auch aufgrund von mit Covid-19 infizierten Spielern erfolgen mussten, wurden absolviert, da trudeln die nächsten Spielabsagen ein.

Bei der AS Eupen sind fast 20 Spieler und Staffmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden und bei Beerschot gut ein Dutzend Spieler und Begleiter. Das betrifft Begegnungen in dieser laufenden Woche und am kommenden Wochenende.