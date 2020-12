"Knuffelcontact" ist das Wort des Jahres in Flandern

Rund 25.000 Personen hatten an der diesjährigen Wahl zum Wort des Jahres von Van Daele-Verlag teilgenommen und rund die Hälfte aller Stimmen entfielen auf „Kuschelkontakt“. Auf Rang zwei kam der Ausdruck „Covididioot“ (Ausdruck für Personen, die sich nicht an die Coronaregeln halten) und auf Rang drei „Hoestschaamte“, (etwa „Hustscham“ in Deutsch).

VRT-Sprachberater Ruud Hendrikcx ist begeistert von der Tatsache, dass es sich bei dem Wort des Jahres in diesem schwierigen Jahr 2020 um einen positiven Ausdruck handelt: „Ich finde, dass ist ein phantastisches Wort und es ist ein warmes und ein schönes Wort.“

In der Onlineversion des Van Daele-Wörterbuchs der niederländischen Sprache in Flandern steht „Kuschelkontakt“ für Person, außerhalb der eventuellen Mitglieder ihrer Familie, mit der man engen (physischen) Kontakt haben darf, mindestens während der Coronakrise.

Interessant ist dabei, dass dieses Wort erst seit Anfang Oktober existiert. Geprägt hatte es Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke von den flämischen Sozialisten SP.A in einem Gespräch mit VRT-Kollegin Linda De Win im belgischen Bundesparlament (Foto unten), als dieser die damals neuen Corona-Maßnahmen von Regierung, Krisenzentrum und Konzertierungsausschuss erklärte.

Danach ging „Knuffelcontact“ um die Welt und tauchte in Medien in Großbritannien, China, Deutschland und in vielen anderen Ländern als sympathischer Ausdruck aus Belgien auf…