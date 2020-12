Belgien: Weiterer leichter Anstieg der Corona-Ansteckungen

Am dritten Tag in Folge steigen in Belgien die Neu-Infizierungen mit dem Coronavirus Covid-19 an. Durchschnittlich wurde bei 2.343 Personen pro Tag ein positiver Test abgenommen. Die Zahl der Krankenhausaufnahmen und der Todesfälle durch Corona sinkt aber weiter. Derzeit wird in Belgien mehr getestet, als noch vor einigen Wochen.