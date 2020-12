Coronahilfe: Milliardensummen, Auswirkungen auf den Haushalt und leider auch Betrug

Leider auch Betrug

Dass Coronahilfen in solcher Höhe auch in dunklen Kanälen verschwinden, scheint in der Natur der Sache zu liegen. Betrüger und das organisierte Verbrechen versuchen natürlich hier, ihren Anteil „abstauben“ zu können. Nach Schätzungen des Finanzberatungsbüros Graydon werden 10 bis 15 % der Hilfsgelder zu Unrecht beantragt und genutzt.

Anfang der Woche z.B. flog ein Fall von gewerbsmäßigem Betrug mit Coronahilfen auf. Nach umfassenden Ermittlungen hatt die belgische Polizei rund 30 Razzien und Hausdurchsuchungen in der Brüsseler Region und in der Provinz Hennegau durchgeführt. Ziel waren Betrüger, die in großem Stil Unterstützungsgelder im Rahmen von Coronahilfen erschlichen hatten.

Die Verdächtigen sollen Corona-Hilfsgelder in großem Stil erschlichen haben. Sie beantragten eine solche Unterstützung und erhielten sie auch. Dabei nutzten sie unter anderem auch gestohlene Identitäten von unbescholtenen und unwissenden Bürgern.

Gezielt wurde im Namen von Unternehmern Hilfe beantragt und in deren Namen auch Kurzarbeitsgelder für fiktives Personal. Einige dieser Gelder wurden sogar auch rückwirkend beantragt und gewährt. Der Schaden, der dadurch bei der sozialen Sicherheit in Belgien angerichtet wurde, beläuft sich auf mindestens 2 Millionen Euro.