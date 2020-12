DHL startete erste Impfstoff-Transporte vom Brüsseler Flughafen aus

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu habe letzten Mittwoch den DHL-Flug von Brüssel am Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv begrüßt, so das Unternehmen. Schon am Tag darauf sei eine zweite Maschine vom Brussels Airport aus nach Israel gestartet.

In einer Pressemitteilung von Travis Cobb, dem Leiter der weltweiten Netzwerk-Operationen bei DHL Express, heißt es dazu: „Wir freuen uns darüber, nach Monaten der Vorbereitung unsere Mission der Impfstoff-Verteilung starten konnten und dass wir unsere logistische Expertise und Fähigkeiten einsetzen können, um die Impfstoffe weltweit zur Verfügung zu stellen.“

DHL wird in den kommenden Tagen und Wochen noch mehrere Frachtflüge mit Corona-Impfstoffen von Brüssel aus starten. Details dazu wurden aber nicht bekannt gegeben.

Pharmalogistik in Belgien

DHL Express am Brussels Airport ist eines von fünf großen Logistikzentren des Unternehmens weltweit. Im dortigen Sortierzentrum arbeiten rund 1.500 Beschäftigte.

Brucargo, der Frachtbereich des Brussels Airport in Zaventem, hat sich auf Transporte und Logistik im Pharmabereich spezialisiert. Dazu ist auch zu bemerken, dass der Corona-Impfstoff von Pfizer/BioNTech auch im Pfizer-Werk in Puurs in der Provinz Antwerpen produziert wird. Da liegt es nahe, dass diese Erzeugnisse über den Brüsseler Nationalflughafen weltweit verteilt wird.

Auch die regionalen Flughäfen von Lüttich/Bierset und Ostende/Brügge werden oder wollen sich an der internationalen Verteilung von Covid-19-Impfstoffen beteiligen.