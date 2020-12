Möglicherweise kann Belgien schon vor dem 5. Januar impfen

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will erreichen, dass der Corona-Impfstoff der Unternehmensgruppe Pfizer/BioNTech bereits vor Weihnachten auch in der EU zugelassen werden könnte. Am 21. Dezember will die EMA ihr Gutachten über die Zulassung des Impfstoffes vorlegen - 8 Tage früher als bisher geplant. In Belgien soll geimpft werden, sobald der Impfstoff geliefert wird. Das kann also schon vor dem geplanten Stichtag 5. Januar 2021 der Fall sein.