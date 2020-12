Anzahl Corona-Tests und Neuinfektionen steigen, Aufnahmen ins Krankenhaus sinken noch

Die Zahl der Neuinfektionen zwischen dem 7. und 13. Dezember ist im Vergleich zu den vorangegangenen sieben Tagen im Schnitt und pro Tag um 9 % gesunken. Derzeit werden im Schnitt und pro Tag 2.368 Neuinfektionen registriert.

Im selben Zeitraum wurde aber auch mehr getestet. Im Schnitt und pro Tag wurden 33.400 Corona-Tests abgenommen: ein Anstieg von 12 % gegenüber der Vorwoche. Die Positivitätsrate (die Anzahl der positiven Tests von allen ausgeführten Tests) sinkt vorerst weiter, wenn auch nur geringfügig, um -0,6 % auf 8,1 %.

Auch die Zahl der Krankenhausaufnahmen ist weiter rückläufig. Im Durchschnitt werden jetzt 183 Patienten pro Tag ins Krankenhaus eingeliefert, was einem Rückgang von 2 % entspricht. Am Mittwoch wurden insgesamt 2.712 Corona-Patienten stationär behandelt. Davon liegen 571 Patienten auf der Intensivstation und müssen 377 Patienten künstlich beatmet werden.

Jeden Tag sterben im Schnitt 93 Patienten an oder mit dem Covid-19-Virus. Die Zahl der Todesfälle geht damit um 7 % zurück. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind in Belgien bereits 18.278 Menschen an oder mit Corona gestorben.