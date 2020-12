Europäischer Gerichtshof bestätigt Verbot der Schächtung, Minister Weyts: “Flandern schreibt Geschichte”

In Flandern trat das Verbot der Schlachtung ohne Betäubung am 1. Januar 2019 in Kraft, in Wallonien am 1. September 2019. Im Norden des Landes werden Schafe und Kälber elektronisch umkehrbar betäubt, bevor ihnen die Kehlen durchgeschnitten werden und sie ausbluten. Bei Rindern wird die vorherige umkehrbare Betäubung wirksam, sobald die Technik steht.

Der flämische Tierschutzminister Ben Weyts twitterte, Flandern habe "Geschichte geschrieben" und könne "stolz darauf sein". Er erwartet in Kürze eine Entscheidung des belgischen Verfassungsgerichts und will den Religionsgemeinschaften die Hand reichen.

Die Region Brüssel-Hauptstadt hat keine Verordnung zu diesem Thema erlassen. Für den Brüsseler Tierschutzminister Bernard Clerfayt (DéFI) bringt die Entscheidung des EuGH die Debatte erneut ins Rollen. “Jede Entwicklung in diesem Dossier wird eine besonnene Diskussion mit allen betroffenen Parteien erfordern, um eine faire Balance zwischen Tierschutz und Religionsfreiheit zu finden", sagte Clerfayt.