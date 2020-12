Gesundheitsminister Vandenbroucke: Belgien kann impfen, sobald die ersten Impfstoffdosen geliefert werden

Die eigentliche Impfkampagne soll im Januar beginnen, wenn größere Mengen des Impfstoffs von Pfizer erwartet werden.

Trotzdem sei Belgien dabei, wenn nach Weihnachten die ersten Impfdosen an alle EU-Mitgliedsländer geliefert werden, teilte Vandenbroucke nach einem Gespräch mit Premierminister De Croo und dem Vorsitzenden der Vaccination Task Force mit.

Das habe man auch so gegenüber Ursula von der Leyen, Vorsitzende der Europäischen Kommission, bestätigt. Diese hat am Donnerstagmittag angekündigt, dass die ersten Impfungen gegen das Coronavirus in der EU am 27., 28. und 29. Dezember vorgenommen werden.