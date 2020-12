Steigende Corona-Neuinfektionen: Experten fordern längere Weihnachtsferien

Angesichts der erneut steigenden Corona-Zahlen in Belgien plädiert der belgische Immunologe Hans-Willem Snoeck (Columbia University) für eine Verlängerung der Weihnachtsferien. In der Tageszeitung De Morgen sagt Snoeck, dass die Ferien sogar bis Ende Januar dauern könnten.

Man habe die Rolle der Schulkinder bei der Verbreitung des Corona-Virus bislang unterschätzt: "Wir dachten immer, dass Kinder unter zehn Jahren kein großes Problem sind. Jetzt sehen wir in dieser Altersgruppe den stärksten Anstieg, was mich enorm überrascht.“ Über die Ursache für diese Entwicklung sei man sich noch nicht im Klaren, so der Wissenschaftler.

Deswegen ruft Snoeck die Politik auf, eine Betreuung für Kinder von Menschen in wesentlichen Berufen und für Kinder mit besonderen Bedürfnissen vorzusehen. Um das Lerndefizit aufzufangen, könne man eine Woche von den Osterferien und von den Sommerferien streichen oder auch Unterricht am Mittwochnachmittag geben.