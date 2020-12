Analyse der Corona-Zahlen in den Seniorenheimen: mittlerweile 10.270 Corona-Tote

Auch die Zahl der Neuinfektionen in den Seniorenheimen ist in der vergangenen Woche leicht angestiegen. Die Zahl der größeren Ausbrüche ist jedoch leicht rückläufig. In jedem dritten Seniorenheim gibt es mindestens einen Fall von Corona und in jeder zehnten Einrichtung gibt es einen größeren Ausbruch.

In den Seniorenheimen in Flandern hat Sciensano 17,1 Ansteckungen pro 1.000 Bewohner festgestellt, etwas mehr als letzte Woche (15,3 pro 1.000). 28 Prozent der flämischen Einrichtungen haben mindestens eine Corona-Infektion gemeldet (33 Prozent in der Vorwoche). 13 Prozent der Pflegeheime haben mit einem größeren Ausbruch zu kämpfen.