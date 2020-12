Corona-Neuinfektionen steigen stets schneller: + 12 % im Vergleich zur Vorwoche

In der Woche vom 8. bis 14. Dezember haben sich im Schnitt 2.445 Menschen pro Tag mit dem Virus angesteckt. Das sind 12 Prozent mehr als im vorhergehenden Zeitraum von sieben Tagen. Am Donnerstag waren die Neuinfektionen im Schnitt pro Tag um 9 Prozent gestiegen. Mittwoch lag der Anstieg bei 8 Prozent.



Vergangenen Montag hat Sciensano an nur einem Tag bereits 3.800 neue Infektionen registriert. Das letzte Mal, dass so viele Anzahl Neuinfektionen hinzukamen, war am 23. November. Die höchsten Zunahmen werden in Flandern (+26 Prozent in der Provinz Antwerpen) und neuerdings auch wieder in der Wallonie festgestellt. Nur in Brüssel geht die Anzahl der Neuinfektionen zurück, wenn auch nur mehr langsam.

Vorläufig sinken die Krankenhausaufnahmen noch: Pro Tag werden im Schnitt 184 neue Patienten wegen oder mit Corona in ein Krankenhaus eingeliefert. Das sind 2 Prozent weniger als in der Vorwoche (188 neue Aufnahmen im Schnitt pro Tag). In den Provinzen Antwerpen, Limburg und Westflandern steigen die Krankenhausaufnahmen wohl wieder an. Insgesamt werden jetzt 2.687 Corona-Patienten in den belgischen Krankenhäusern behandelt.

561 Patienten werden auf Intensivstationen behandelt. Gestern lagen noch 571 Patienten auf einer Intensivstation.

Täglich sterben im Schnitt 93 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion. In der vorigen Woche lag die Zahl der Todesfälle pro Tag im Schnitt bei 99 Corona-Toten. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind in Belgien über 18.300 Menschen an oder mit Corona gestorben.



Zwischen dem 8. und 14. Dezember sind pro Tag im Schnitt 34.100 Personen getestet worden. Das sind 12 Prozent mehr als in der Woche davor.