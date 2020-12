Fehler unterlaufen: Staatssekretärin De Bleeker veröffentlicht Preise von Corona-Impfstoffen

Die Verträge, die die Europäische Kommission mit den Pharmaunternehmen abgeschlossen hat, besagen, dass über den Preis von Corona-Impfstoffen nicht kommuniziert werden darf. Technisch gesehen hat Staatssekretär De Bleeker gegen diesen Vertrag verstoßen", sagte Walter Van Dyck am Freitagmorgen auf Radio 1 (VRT). Walter Van Dyck forscht an der Hochschule für Betriebswirtschaft Vlerick Business School: "Theoretisch könnten die Impfstoffhersteller Belgien verklagen. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird".