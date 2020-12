Großer Zigarettenschmuggel in Ypern aufgeflogen: sechs Personen verhaftet

Der belgische Zoll hat am Dienstag sechs Personen nach Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Zigarettenschmuggel verhaftet. Das hat das Finanzministerium am Freitag mitgeteilt. Bei der Aktion wurden 4,5 Millionen Zigaretten der englischen Marke "Lambert & Butler" beschlagnahmt. Das entspricht einem Gesamtbetrag von 1,55 Millionen Euro an hinterzogenen Verbrauchssteuern und Mehrwertsteuer.