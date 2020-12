Warme Lichter, goldene Farben: Königliche Familie glänzt im Weihnachtsfieber

König Philip und Königin Mathilde wollten das Weihnachtskonzert trotz Corona veranstalten und es allen widmen, die in diesen schweren Zeiten allein sind und am stärksten von der Pandemie betroffen sind.



Das Konzert wurde am Mittwochnachmittag im Thronsaal des königlichen Palastes in Brüssel aufgenommen. Prinzessin Eleanor, 12 Jahre alt, spielte Geige und interpretierte, zusammen mit anderen jungen Musikern, eine jazzige Version von We Wish You A Merry Christmas. Ihr Bruder, Prinz Emmanuel, 15 Jahre alt, gab auf dem Saxophon den Klassiker Adeste Fideles zum Besten.