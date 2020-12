Bart De Wever schließt Zusammenarbeit zwischen der N-VA und dem Vlaams Belang definitiv aus

Angesprochen auf eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Vlaams Belang, der Partei des Vorsitzenden Tom Van Grieken (Foto rechts), ist De Wever in beiden Interviews bemüht, Klarheit zu schaffen. "Schreiben Sie es auf", sagt er. "Wenn das die Zukunft ist, dann wird das ohne mich sein. Ich werde mich nicht selbst verleugnen, um hier weiterhin ein Amt zu bekleiden. Dann schließe ich lieber die Tür."

Nach den Wahlen im Mai 2019 sprach De Wever jedoch in seiner Eigenschaft als Regierungsbildner mit dem Vlaams Belang. "Es ist das Minimum, dass man die zweitgrößte Partei in Belgien einlädt, um zu hören, was sie tun will, um eine Mehrheit zu bekommen", sagt er jetzt.

"Im Sommer 2019 ist mir aufgefallen, dass der Vlaams Belang mit annehmbaren und vernünftigen Vorschlägen aufwartete, mit Dingen, die man auch anderswo in Europa sah. Ich hatte erwartet, dass sich die Partei nach einer so vernünftigen Neuorientierung sehr schnell ändern würde".