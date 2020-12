Brexit: Flugplatz Ursel wird zur Vermeidung von LKW-Staus geräumt

Rund 30 Sportflugzeuge, die sich auf dem Flugplatz Ursel bei Aalter (Ostflandern) befanden, mussten innerhalb eines Tages wegfliegen. Der Grund für diese Räumung steht in direktem Zusammenhang mit dem Brexit. Der Flugplatz wird in einen Notparkplatz für LKW umgewandelt. Ziel ist es, LKWs von der E40 auf diesen Parkplatz umzuleiten, um Monsterstaus zu vermeiden, wie sie sich zuletzt in Calais in Richtung Großbritannien gebildet hatten.