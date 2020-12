Die belgische Polizei kontrolliert ausländische Fahrzeuge an den Grenzen

Die belgische Bundespolizei führte am heutigen Samstagmorgen auch in Gent (siehe Video) eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch. In der belgische-niederländischen Grenzregion in Limburg wurden ebenfalls Kontrollen von der Polizei organisiert. Ziel war es, die Fahrgäste in ausländischen Fahrzeugen auf die in unserem Land geltenden Regeln aufmerksam zu machen. Passagierlokalisierungsformulare und die korrekte Einhaltung der Kontaktblase waren auch im Visier der Polizei, die in einigen Fällen Strafzettel ausstellen musste.