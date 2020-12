Durchschnittliche Anzahl der Krankenhausaufnahmen steigt zum ersten Mal seit dem 7. November

Die Lage in den Krankenhäusern ist aber sehr angespannt, warnt Biostatistiker Geert Molenberghs (Foto), denn der Anstieg kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Patienten der zweiten Welle noch im Krankenhaus liegen. "Momentan steigen die Krankenhauseinweisungen wieder und das zusätzlich zu einer immer noch erheblichen COVID-Belegung der Krankenhäuser, sowohl in den allgemeinen Abteilungen als auch auf der Intensivstation".

Der Puffer ist jetzt also viel kleiner, um einen weiteren Anstieg aufzufangen, warnt Molenberghs. "Hinzu kommt, dass das Krankenhauspersonal gerade den schweren zweiten Höhepunkt bewältigen musste und überfordert ist. Das ist eine gefährliche Situation."

Der Biostatistiker geht davon aus, dass der Anstieg nicht abflacht. "Selbst wenn wir jetzt unser Verhalten drastisch ändern und uns an die strengen Maßnahmen halten und die Kontakte einschränken, wird es eine Weile dauern, bis sich dieser Effekt bei den Krankenhauseinweisungen bemerkbar macht. Wenn wir es schaffen, die Zahlen zu verbessern, müssen wir noch 1 bis 2 Wochen warten, bis sich die Lage wieder bessert".