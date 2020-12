Grippe oder Covid-19? Limburger Studie entschlüsselt die Unterschiede

Wenn Influenza (Grippe) und Covid-19 (Corona) auf den ersten Blick sehr ähnlich erscheinen, unterscheiden sich die beiden Krankheiten in mehreren Punkten, laut einer neuen Studie der Universität Hasselt und dem dortigen Jessa Hospital, berichtet die Zeitung Het Belang van Limburg in ihrer Samstag ausgabe. Menschen mit Influenza haben unter anderem höheres Fieber und eine höhere Anzahl an weißen Blutkörperchen. Den Unterschied zwischen den beiden Viruskrankheiten zu erkennen, kann Leben retten.