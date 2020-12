Keine Ausgangssperre ab 22 Uhr in Flandern: "Eine verpasste Chance", findet Marc Van Ranst

Während in Wallonien und Brüssel eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens gilt, bleibt die Ausgangssperre in Flandern weiterhin ab Mitternacht gültig, beschloss der Konzertierungsausschuss am Freitag.

Eine frühere Ausgangssperre hätte laut Van Ranst dazu geführt, dass die Flamen zwei Stunden weniger pro Tag unterwegs gewesen wären und auch weniger lange hätten feiern können.