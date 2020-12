Reisen Sie aus einer roten Zone nach Belgien (zurück)? Diese Regeln gelten ab nächster Woche

Ab 2021, genauer ab dem 4. Januar 2021, wird zwischen den Regeln für Geschäftsreisen und Privatreisen unterschieden, so eine Pressemitteilung, die gestern nach dem Konzertierungsausschuss herausgegeben wurde. "

Ab dem 4. Januar müssen Geschäftsreisende nicht mehr in Quarantäne gehen, wenn sie aus einem roten Gebiet kommen und ihr PLF belegt, dass sie kein Risikoverhalten gezeigt haben. Das Bundeswirtschaftsministerium wird eine Standard-Arbeitgeberbescheinigung ausstellen, mit der der Geschäftsreisende nachweisen kann, dass es sich tatsächlich um eine berufliche Reise gehandelt hat. Dieses Zertifikat wird technisch mit dem Passagierlokalisierungsformular verknüpft sein.

Was sollten Privatreisende (d.h. normale Touristen) ab dem 4. Januar tun? In der Pressemitteilung von gestern Abend heißt es, dass "alle anderen Reisenden ab diesem Zeitpunkt unter allen Umständen die Quarantäne einhalten müssen", auch wenn sie sich im Ausland nicht riskant verhalten haben.

Letzteres erweist sich jedoch als verfrüht, wie VRT NWS heute im Büro von Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) erfuhr. Bei einem späteren Konzertierungsausschuss kann vielleicht in diesem Sinne entschieden werden, aber bis dahin gelten die Regeln, wie sie am 21. und 25. Dezember in Kraft treten, Auch ab dem 4. Januar für private Fahrten. Wenn Sie bei Reisen in eine rote Zone die Corona-Maßnahmen ordentlich einhalten, kein Risikoverhalten an den Tag legen und das auch auf Ihrem PLF korrekt ausfüllen, müssen Sie bei Ihrer Rückkehr nach Belgien ab dem 4. Januar vorerst nicht in Quarantäne gehen.