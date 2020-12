Doktor Geert Meyfroidt: "Dritte Welle ist da, wir müssen sie nur so klein wie möglich halten"

Jetzt, wo alle Coronazahlen wieder steigen, steht für den Intensivmediziner Geert Meyfroidt (UZ Leuven, Foto) fest: Die dritte Coronawelle ist im Land. "Das einzige, was wir jetzt noch tun können, ist zu versuchen, sie so klein wie möglich zu halten", sagt der Arzt in der sonntäglichen VRT-Talkshow „De zevende dag“ (dt.:"Der siebte Tag")..