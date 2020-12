Kostenloses Konzert und bezaubernde Stimmen erwärmen unsere Herzen zu Weihnachten

Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich keine weißen Weihnachten erleben, aber die Weihnachtsmusik wird toll sein! Am Abend des 24. Dezember bietet die flämische Kulturorganisation Vlaams Radiokoor (dt.: Flämischer Radiochor) ein kostenloses Online-Konzert an. Sie werden die Gelegenheit haben, die schönsten Weihnachtslieder zu hören, die von den Mitgliedern des Chores mit Liebe und Wärme gesungen werden. Das Konzert wird auf der Website von Vlaams Radiokoor zu sehen sein. Im Video sehen Sie eine Vorschau auf das, was Sie erwartet!