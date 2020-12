Premier Alexander De Croo (Open VLD): " Belgien schließt 24 Stunden lang Grenzen für Briten"

Auch in unserem Land ist die neue Variante bereits aufgetaucht, bestätigte der Virologe Marc Van Ranst Samstagabend in "Het Journaal", den VRT-Fernsehnachrichten. "Wir haben in den letzten Monaten 4 Fälle in einer Stichprobe von etwa 2.000 Proben in unserem Labor gesehen", hieß es. "Das ist nicht viel."

Wie gefährlich ist das? "Viren verändern sich jeden Tag ein bisschen. Normalerweise hat das keine große Auswirkung, manchmal aber schon. Wenn sie sich verändern, werden sie eher ansteckender als noch krankmachender."

Wir müssen die Variante genau im Auge behalten, meint Van Ranst. "Wir müssen sicher sein, dass die Tests mit dieser Coranavirus-Mutation weiterhin funktionieren. Und wir wollen auch wissen, welche seltsamen Veränderungen im Virus dazu führen, dass die Menschen nach der Impfung doch noch krank werden." Nach Angaben der Hersteller der Impfstoffe hätte diese Variante vorerst keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Impfstoffes.