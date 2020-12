Wegen Reiseverbot: Keine Eurostar-Züge zwischen London und Brüssel am Montag

Obwohl die Züge von London nach Belgien und in die Niederlande am Montag gestrichen werden, kündigt Eurostar an, dass die Verbindung von London nach Paris über Lille wie geplant verkehren wird.

In einer am Sonntagnachmittag veröffentlichten Erklärung sagte Eurostar: "Wir warten auf weitere Details von den verschiedenen Regierungen, wie die Reisebeschränkungen aufrechterhalten werden".

Der Bahnbetreiber ruft seine Fahrgäste, die keine Fahrkarten für die heutigen Verbindungen haben, dazu auf, nicht zum Bahnhof zu fahren, da dieser bereits überfüllt ist und an den Bahnhöfen keine Fahrkarten mehr für die heutigen Fahrten erhältlich sind.