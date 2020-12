Belgien verlängert Einreiseverbot von und nach Großbritannien um 24 Stunden

Ab dem 23. Dezember werden nur noch in Großbritannien verbleibende Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Belgien haben, in unser Land gelassen. Ihr Passagierlokalisierungsformular (PLF) wird einer zusätzlicher Prüfung unterzogen. Es gilt eine strenge Quarantänepflicht von sieben Tagen.

Bis zum 31. Dezember 2020 gilt das derzeitige Verbot der direkten Personenbeförderung per Flugzeug, Zug oder Schiff weiterhin für Personen ohne Hauptwohnsitz in Belgien. Ab dem 1. Januar 2020 werden auch Personen ohne Hauptwohnsitz in Belgien zugelassen, allerdings nur bei Vorlage eines kürzlich durchgeführten negativen Tests beim Check-in. In der Zwischenzeit berät sich unser Land weiter auf EU-Ebene und mit den Nachbarländern, um zu einem koordinierten Vorgehen zu kommen.