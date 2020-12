Nach Gasexplosion in Hasselt kehren Anwohner in ihre Häuser zurück: "2020 ist ein Unglücksjahr"

Die ersten Bewohner der Minderbroederstraat in Hasselt durften Montagmorgen in ihre Wohnungen zurückkehren. Aufgrund einer Gasexplosion am Sonntagabend im Keller eines Gastronomiebetriebes mussten sie die Nacht anderweitig verbringen. Bei der Gasexplosion wurden zwei Personen leicht verletzt und Dutzende von Fenstern in der Nachbarschaft gingen zu Bruch. Das betroffene Gebäude selbst wird wahrscheinlich abgerissen werden müssen.