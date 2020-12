Originelles Weihnachtsgeschenk: Verschenken Sie ein "Meet & Greet" mit einem Kamel

Wenn Sie in diesem Jahr noch auf der Suche nach einem originellen Weihnachtsgeschenk sind, sind sie auf dem Bauernhof Sergeant in Nevele genau richtig. Als einziger privater Kamelzüchter in Belgien züchtet und vermietet er die Tiere hauptsächlich für Veranstaltungen.

"Normalerweise machen wir eine Reihe von Umzügen, Prozessionen und Partys", sagt Inhaber Geert Sergeant. "Aber wegen der Corona-Krise ist das natürlich nicht möglich und wir mussten uns etwas neues überlegen. So kamen wir auf die Idee, in den Weihnachtsferien ein "Meet & Greet" zu organisieren, im freien auf der Wiese und mit Sicherheitsabstand".