Virologe Van Ranst: "Neue Mutation in England entdeckt, weil dort viel mehr danach gesucht wird"

"In Belgien haben wir eine gute Vorstellung davon, was los ist, aber in Großbritannien sind die Virologen noch besser informiert. Ich denke, wir werden in den nächsten Tagen diese Virus-Mutation auch in vielen anderen Länder finden, das Gegenteil würde mich wirklich überraschen", glaubt Van Ranst.

In unserem Land wurde die Variante bereits 4 Mal Ende November und Anfang dieses Monats in einer Stichprobe von 2.000 Proben entdeckt. Ist das Einreiseverbot also eine überzogene Reaktion? "Das wird uns die Zukunft zeigen", meint der Virologe.