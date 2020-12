Vorläufig letzter Eurostar war Sonntagnacht völlig überfüllt. Einreiseverbot bis zum 6. Januar?

Gestern Abend kam der letzte Eurostar-Zug aus London in Brüssel an, und er war voll, wie das obige Video zeigt. Viele Englandbesucher mussten übereilt abreisen. "Heute Morgen musste ich schnell alles zusammenpacken", sagte etwa Kristina Armahoutov in den VRT-Spätnachrichten. "Es gab keine Tickets, also musste ich die erste Klasse nehmen", schimpfte die Zugreisende Gala Gosset. "Ich habe 500 Euro für zwei Personen bezahlt." Auch am Brüsseler Flughafen in Zaventem landeten gestern die letzten Flüge aus England.