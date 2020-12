96-jähriger Jos Hermans ist erster Flame, der Corona-Impfstoff erhält: "Möchte 100 Jahre alt werden"

Die Termine für die Erstimpfungen in den Pflege- und Seniorenheimen wurden geändert. Laut der Agentur für Pflege und Gesundheit werden nächste Woche drei Pflegeheime an der Reihe sein: eines in Flandern, eines in Brüssel und eines in Wallonien.

Heute früh erfuhr unsere Redaktion, dass in einer ersten Phase in Flandern fünf Einrichtungen bedient werden sollten - in Puurs-Sint-Amands, Rotselaar, Leuven, Wezembeek-Oppem und Binkom -, aber diese Termine werden nun angepasst. Bürgermeister Koen Van den Heuvel (CD&V) von Puurs-Sint-Amands bestätigte heute Nachmittag, dass das Sint-Pieter Pflegeheim in seiner Gemeinde nächste Woche ohnehin als erstes an der Reihe sein wird.

Die symbolische Impfkampagne in der nächsten Woche wird als Testmoment gesehen, und die eigentliche Kampagne beginnt in der darauf folgenden Woche.