Keine Einigung bei flämischer Nahverkehrsgesellschaft De Lijn: Streik geht am Dienstag weiter

In Antwerpen fahren jetzt etwa 50 % der Busse und Straßenbahnen, in Limburg sind es 70 % und in Gent sind 60 % der Busse und Straßenbahnen verfügbar.

Die Auswirkungen sind am Dienstagmorgen in Westflandern am deutlichsten zu spüren: Es fahren dort weniger Straßenbahnen und Busse als am Montag.

Die Gewerkschaften protestieren gegen Probleme im technischen Dienst und fordern eine Lohnerhöhung. Am heutigen Dienstag ist eine Fortsetzung der Tarifverhandlungen geplant.