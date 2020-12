Ostflämisches Unternehmen kann neue Corona-Impfstoffe tiefkühlen: Große Nachfrage

Ab Montag, dem 28. Dezember, beginnen in Belgien die ersten Impfungen gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech. Dieser Impfstoff muss bei extrem niedrigen Temperaturen aufbewahrt werden, bis zu minus 80 Grad. Deshalb bestellen viele Regierungen und Pflegeeinrichtungen jetzt massenhaft Ultratiefkühlschränke bei der Firma Elscolab in Kruibeke. "Es gibt sehr viele Bestellungen und zum Glück haben wir noch einige Tiefkühltruhen auf Lager", so Geschäftsführer Thomas Gailliaert. Derzeit liegen 60 Bestellungen vor, das ist dreimal so viel wie normal.

Die traditionellen Kunden der großen Gefriergeräte, die sehr tiefe Temperaturen erreichen können, sind Universitäten, Forschungsinstitute, Pharma- und Biotech-Unternehmen. "Wir haben in den letzten Wochen wirklich eine deutliche Verschiebung festgestellt. Plötzlich gibt es auch andere Aufträge, hauptsächlich von Regierungen und Krankenhäusern. Es gibt auch ein paar individuelle Anfragen von medizinischen Transportunternehmen und Allgemeinmedizinern. Sie wollen sich anscheinend nicht nur auf die offiziellen Kanäle verlassen", betont Galliaert.