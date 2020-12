Seniorenheim in Puurs-Sint-Amands "in der Pole-Position" für die erste Corona-Impfung in Flandern

Nachdem die Europäische Kommission Montagabend grünes Licht für den Impfstoff von Pfizer/BioNTech gegeben hat, können die Corona-Impfungen auch in Belgien beginnen. Die Nachrichtenagentur Belga hat aus guten Quellen erfahren, dass die Impfungen gleichzeitig in den Pflege- und Seniorenheimen in Flandern, Brüssel, Wallonien und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft beginnen werden.

Es ist kein Zufall, dass dies in Flandern wahrscheinlich in einem Seniorenheim in Puurs-Sint-Amands stattfinden wird. Hunderttausende von Dosen des Corona-Impfstoffs wurden schon seit November in dieser Gemeinde in einem großen Werk von Pfizer hergestellt, das für die Belieferung für den europäischen Markt zuständig ist.