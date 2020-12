Restaurierung der Sint-Baafs-Kathedrale und ultramodernes Besucherzentrum für den Genter Altar fast fertig

In Gent sind die Restaurierungsarbeiten in der Sint-Baafs-Kathedrale fast abgeschlossen und das hochmoderne Besucherzentrum für das Mystische Lamm erhält seinen letzten Schliff. Die Eröffnung des Besucherzentrums, in dem das Meisterwerk der Gebrüder Van Eyck zentral steht, ist für Ende März geplant. Die Vrt-Kulturredaktion bekam schon jetzt eine Führung.