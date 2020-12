Trotz Corona: noch über 200 Verkehrstote in Flandern und Brüssel

In fast 4 von 10 Fällen war kein anderer Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt. Fahrer, die in einer Kurve die Kontrolle verloren haben, die gegen einen Baum oder eine Hauswand geprallt sind oder in einem Graben landeten … Bei Autounfällen passiert sogar jeder zweite Unfall ohne dass ein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen wäre. Stef Willems glaubt, dass viele noch zu oft denken, dass sie Superman am Steuer seien. Dass sie immer noch perfekt fahren könnten, wenn sie zu viel getrunken haben, eine SMS schreiben oder nur 10 km/h zu schnell fahren: “Aber nichts ist weniger wahr. Wir verlieren die Kontrolle schneller als wir denken."