Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weniger stark, Todesfälle gehen leicht zurück

Vom 16. bis 22. Dezember wurden im Schnitt 182 Patienten pro Tag ins Krankenhaus eingeliefert. Das ist genau so viel wie in der Vorwoche. Am Dienstag wurden 214 neue Corona-Patienten aufgenommen, 252 Personen durften das Krankenhaus verlassen.



Insgesamt befinden sich jetzt 2.560 Patienten mit einer Corona-Infektion in einem belgischen Krankenhaus: ein leichter Rückgang im Vergleich zu den Zahlen am Dienstag. Davon liegen 539 auf einer Intensivstation: auch das ist eine leichte Verbesserung.

Die durchschnittliche Zahl der Todesfälle pro Tag ist rückläufig, wenn auch nur leicht. In der Woche vom 13. bis 19. Dezember starben im Schnitt 91 Patienten pro Tag an oder mit dem Corona-Virus. Das sind 3 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Zwischen dem 13. und 19. Dezember wurden täglich im Schnitt 38.500 Tests durchgeführt. Das sind 17 Prozent mehr Corona-Tests als in der Vorwoche.

Die Positivitätsrate (die Anzahl der positiven Tests von allen abgenommenen Tests) sinkt damit geringfügig auf 7,6 Prozent. Das bedeutet, dass weniger als 8 von 100 der durchgeführten Tests positiv waren.