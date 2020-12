Die Zahl der neuen Corona-Fälle steigt weniger schnell

Zwischen dem 14. und 20. Dezember wurden durchschnittlich 2.522 neue Infektionen pro Tag bestätigt. Das sind noch immer 6 Prozent mehr als in der Vorwoche, aber die Infektionszahlen steigen nicht mehr so schnell wie in den vergangenen Tagen. Am Mittwoch war die durchschnittliche Anzahl der Infektionen auf Wochenbasis um 7 Prozent gestiegen, am Tag zuvor um 10 Prozent.