Einzigartige Bilder von der Begegnung zwischen zwei Wölfen und einem Wildschwein

Eine Wildtierkamera des Natur- und Waldforschungsinstituts (INBO) hat Bilder von einer nächtlichen Begegnung zwischen zwei Wölfen und einem Wildschwein veröffentlicht (siehe Video oben). Die Aufnahmen, die in einem Naturschutzgebiet in Limburg gelangen, stammen vom 17. September. Die beiden jungen Wölfe gehören dem Rudel von August und Noëlla an, die im Frühjahr fünf Welpen bekamen. Zwei Welpen wurden im Oktober überfahren, drei sollen noch am Leben sein.