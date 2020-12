Seit März: fast 148.000 Verstöße gegen Corona-Vorschriften gemeldet

Seit März haben die Staatsanwälte 147.969 Akten bearbeitet. In 16.672 Fällen waren Minderjährige betroffen. "In 60 Prozent der Fälle wird den Beschuldigten eine gütliche Einigung vorgeschlagen. Mehr als die Hälfte hat die Geldbuße bereits bezahlt", so An Schoonjans.

Wer die Zahlung weigert, muss vor Gericht erscheinen. Teilnehmer an einer Lockdownparty oder deren Veranstalter werden sofort vor Gericht gestellt. Die gemeldeten Verstöße sind vielfältig. “Es handelt sich um Leute, die andere bespuckt oder die Ausgangssperre ignoriert haben oder keine Maske tragen wollten”, sagte Schoonjans.

"Seit März sind rund 15.000 Menschen vor Gericht geladen und 8.000 Urteile bereits ausgesprochen worden," sagte Schoonjans.