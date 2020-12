Weihnachtsansprache von König Filip

In seiner traditionellen Weihnachtsansprache ist König Filip in diesem Corona-Jahr auf die Folgen der Epidemie eingegangen, die viele Mitmenschen hart getroffen hat. Er dankte allen, die in dieser Krise vollen Einsatz zeigen und dafür sorgen, dass das Land weiter funktioniert. Der König betonte auch, dass die Krise uns lehre, die Dinge anders zu betrachten und Menschen besser zu verstehen, den Ausgrenzung und Einsamkeit widerfahre.

König Filip sagte weiter, dass er eine Welle der Großzügigkeit und Verbundenheit gesehen haben. Wir hätten jetzt auch eine Perspektive für einen Ausweg aus der Krise und könnten unsere Freiheit bald wieder zusammen genießen.