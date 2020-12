Zwei von drei Restaurant- und Cateringbetrieben arbeiten an den Feiertagen durch

Gäbe es die Corona-Epidemie nicht, wäre nur jedes dritte Restaurant in Flandern an den kommenden Feiertagen (Heiligabend, Weihnachtstag, Silvester und Neujahr) mit der Zubereitung von Fertiggerichten zum Mitnehmen beschäftigt. Weil die Bewirtung in Restaurants und Gaststätten seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie zum zweiten Mal verboten ist, haben die Küchen auf Bestellungen zum Mitnehmen umgeschwenkt. Eine Auszeit über die Feiertage ist nicht drin. Zwei von drei Gastro-Unternehmer arbeiten durch.



Die Gastronomen wollen auch durcharbeiten und ihren Kunden zugleich einen Dienst erweisen, sagt Matthias De Caluwé vom flämischen Gastgewerbeverband Horeca Vlaanderen: Takeaway ist im Moment die einzige Option. Aber sie brauchen die Einnahmen, zusätzlich zu den staatlichen Hilfen, um diese schwere Zeit zu überstehen.”