Belgiens Luftwaffe erhält ihre erste neue Airbus A400M-Transportmaschine

Ende Oktober konnte die belgische Luftwaffe die erste neue Transportmaschine vom Typ Airbus A400M in Empfang nehmen. Am 23. Dezember landete diese Maschine am belgischen Militärflughafen von Melsbroek, wo sie standesgemäß begrüßt wurde. Belgien schafft insgesamt 7 dieser Maschinen an und Luxemburg eine. Diese Maschinen werden die veraltete C-130 ersetzen. Die jetzt in Melsbroek gelandete Maschine kam aus Sevilla in Spanien, wo sie montiert und getestet wurde.