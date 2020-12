Brexit-Abkommen: Aufatmen im "Vegetable Valley" in Westflandern

Das es kurz vor dem Jahreswechsel dann doch noch zu einem Abkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien in Sachen Brexit gekommen ist, sorgt bei vielen für ein Aufatmen. Dazu gehören auch die Gemüsebauern und die Gemüse verarbeitende Industrie in der Provinz Westflandern, von wo aus große Mengen an Tiefkühlkost auf die britischen Inseln exportiert werden.