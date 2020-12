Die Zahl der Corona-Neuansteckungen stabilisiert sich etwas

Die durchschnittliche Zahl der registrierten Corona-Ansteckungen ist in Belgien in etwa gleich geblieben, sprich nicht angestiegen. In der vergangenen Woche wurden dem belgischen Gesundheitsamt pro Tag durchschnittlich 2.452 neue Infizierungen gemeldet. Das waren genau so viele, wie im vorangegangenen Messzeittraum.