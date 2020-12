Einkaufen in Coronazeiten: Belgier kaufen lokaler, müssen aber tiefer in die Tasche greifen

Verbraucherverhalten

Dass ein Einkauf in Belgien teurer geworden sein kann, liegt aber auch am Kaufverhalten der Verbraucher selbst. So wurde gerade auch bei den Lebensmitteln öfter zu teureren Produkten gegriffen. Dabei wurde laut VRT-Wirtschaftsredaktion auch Geld ausgegeben, dass sonst in der Gastronomie ausgegeben worden wäre.

Höhere Preise entstanden auch durch gestiegene Funktionskosten in Geschäften, Einkaufszentren oder Supermärkten, denn dort musste zusätzliches Personal eingestellt werden, z.B. aus hygienischen oder organisatorischen Gründen. Auch müssen nicht vorgesehene Investitionskosten wieder erwirtschaftet werden, z.B. die vielen Trennwände aus Plexiglas, angepasste Werbungen, Hinweisschilder, veränderte Infrastruktur.

